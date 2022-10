Miles de usuarios que no cobran nada en ANSES, no tienen obra social, no tienen autos o casas a su nombre y tampoco tienen trabajo en blanco, fueron rechazados para poder cobrar el bono para sectores indigentes o de extrema pobreza. ¿El motivo? Tienen cuentas bancarias virtuales a través de una billetera electrónica.

Sin embargo, de acuerdo a lo que pudo investigar Ciudadano News en base a las consultas de varios beneficiarios, no todas las billeteras virtuales están imposibilitadas a poder cobrar el bono de $45.000 oficialmente reconocido como "Refuerzo Alimentario".

¿Qué billeteras virtuales pueden anotarse al IFE 5?

De acuerdo a información recabada por este medio, las únicas cuentas virtuales habilitadas, son las que no registran transacciones monetarias en los últimos meses. La explicación es muy sencilla: si bien las personas que tienen ingresos "en negro" pueden anotarse al bono, lo cierto es que por más que el dinero no tenga origen declarado, al subir los montos a una billetera virtual estos se registran en AFIP y así los fondos se blanquean independientemente de la fuente de ingresos.

Por tal motivo, aquellos que tienen una billetera virtual pero no tienen movimientos (de entrada o salida) si van a poder anotarse y eventualmente ser aprobados. Este es el caso de miles de beneficiarios y beneficiarias que cobraron los Ingresos de Emergencia anteriores y desde ese entonces no han recibido pagos electrónicos.

Motivos por los cuáles te pueden rechazar el pago

Además de las billeteras con transacciones tampoco podrán cobrar:

Personas con obras social o prepaga.

Personas con trabajo en blanco.

Personas que viven con alguien que tiene trabajo en blanco.

Personas que cobren planes sociales.

Personas que viven con alguien que cobre un plan social.

Titulares de autos.

Titulares de casas.

Personas con tarjeta de crédito.

Titulares de plazos fijos.

También te pueden rechazar por cobrar:

Jubilación y/o pensión contributiva o no contributiva (tanto nacionales como provinciales y municipales).

Prestación por Desempleo.

Potenciar Trabajo.

Beca Progresar.

Asignación por Embarazo para Protección Social.

Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar.

Importante: las inscripciones para el refuerzo alimentario cierran el 7 de noviembre y los pagos se efectuarán en dos parte: la primera se entregará en noviembre ($22.500) y la segunda en diciembre ($22.500).

Importante 2: Las personas que cobran el programa Hogar (Garrafa Social) si están habilitadas para poder acceder al pago extra.