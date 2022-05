ANSES: hay cambios en las fechas de cobro de junio 2022

Como suele pasar cada vez que hay días feriados, el calendario de pagos de ANSES para junio de 2022 tiene cambios con el fin de que todos los beneficiarios cobren de forma ordenada.

La gran mayoría de los grupos que pertenecen al organismo van a sufrir modificaciones en su cronograma. En esta nota te contamos cuáles son y qué fechas de cobro tienen.

Quiénes tienen cambios en el calendario

Jubilados y pensionados que no superan la suma de $42.178

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Embarazo (AUE)

Cuáles son las modificaciones por feriados

Los feriados en junio son el viernes 17 y el lunes 20, por lo que algunos beneficiarios van a cobrar de forma anticipada y otros no. Vale aclarar que son días no hábiles y por eso no hay pagos, pero en ocasiones los depósitos pueden estar hechos en esos días.

El objetivo es que los calendarios estén ordenados y que nadie se atrase para recibir su prestación.

Fechas de cobro ANSES junio 2022

Jubilados y pensionados

DNI terminados en 0 > miércoles 8 de junio

DNI terminados en 1 > jueves 9 de junio

DNI terminados en 2 > viernes 10 de junio

DNI terminados en 3 > lunes 13 de junio

DNI terminados en 4 > martes 14 de junio

DNI terminados en 5 > miércoles 15 de junio

DNI terminados en 6 > jueves 16 de junio

DNI terminados en 7 > jueves 16 de junio

DNI terminados en 8 > martes 21 de junio

DNI terminados en 9 > miércoles 22 de junio

En este caso cobran de forma anticipada los documentos terminados en 7, ya que van a percibir su jubilación el jueves 16 junto a los documentos finalizados en 6.

AUH y SUAF

DNI terminados en 0 > miércoles 8 de junio

DNI terminados en 1 > jueves 9 de junio

DNI terminados en 2 > viernes 10 de junio

DNI terminados en 3 > lunes 13 de junio

DNI terminados en 4 > martes 14 de junio

DNI terminados en 5 > miércoles 15 de junio

DNI terminados en 6 > jueves 16 de junio

DNI terminados en 7 > martes 21 de junio

DNI terminados en 8 > miércoles 22 de junio

DNI terminados en 9 > jueves 23 de junio

En cambio, ambas asignaciones cobran con "demoras", ya que los documentos terminados en 7 recién tendrán su pago desde el martes 21 de junio.

AUE

DNI terminados en 0 > viernes 10 de junio

DNI terminados en 1 > lunes 13 de junio

DNI terminados en 2 > martes 14 de junio

DNI terminados en 3 > miércoles 15 de junio

DNI terminados en 4 > jueves 16 de junio

DNI terminados en 5 > jueves 16 de junio

DNI terminados en 6 > martes 21 de junio

DNI terminados en 7 > miércoles 22 de junio

DNI terminados en 8 > jueves 23 de junio

DNI terminados en 9 > viernes 24 de junio

Por su parte, la Asignación por Embarazo también tiene pago anticipado, ya que los documentos 6 y 7 van a cobrar el mismo día (jueves 16).

Quiénes y cuánto cobran con aumento

En junio se otorga el segundo aumento por Ley de Movilidad del año, que será del 15% y alcanza a todos los beneficiarios de ANSES:

Jubilados y pensionados ➡ la jubilación mínima se eleva a $37.525, pero todas tienen el aumento del 15%.

Pensiones No Contributivas (PNC) ➡ depende del tipo de pensión. Por ejemplo, las madres de 7 hijos son equivalentes a la jubilación, mientras que la PNC por invalidez aumenta a $26.268.

Asignación Universal por Hijo (AUH) ➡ $5866

Asignación Familiar por Hijo (SUAF) ➡ $7332 (general, depende de los topes)

Asignación por Embarazo (AUE) ➡ $5866

Prenatal y Maternidad ➡ $7332 (general)

Asignaciones de Pago Único ➡ $12.800 (matrimonio), $8547 (nacimiento) y $51.119 (adopción).

Importante: en junio cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados, mientras que SUAF lo recibe por el trabajo en blanco y AUH no le corresponde.

MONTOS CON AGUINALDO EN JUNIO 2022

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

1) Una opción es consultar el enlace de DÓNDE COBRO ANSES, para consultar la fecha de cobro con cuil y el lugar del pago.

2) También se puede verificar la liquidación y recibo de sueldo junto a la fecha de cobro en MI ANSES, donde hay que ingresar con clave de seguridad social, seleccionar "Cobros" en el menú y luego "Consultar fecha y lugar de cobro".

A su vez, en el caso de jubilados y pensionados, deben elegir "Jubilaciones y pensiones" > "Consultar recibo de haberes" para tener el detalle.

3) Finalmente hay otras opciones como verificar los cobros en la aplicación Mi Argentina o bien hacer la consulta en el cajero automático o homebanking.