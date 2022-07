ANSES: cambios en el calendario de pagos de agosto 2022

Es normal que haya cambios en algunos calendarios de pagos de ANSES por diferentes motivos, con el fin de que todos los beneficiarios cobren de manera ordenada y cuando les corresponde.

Esto mismo sucede con las fechas de cobro de agosto 2022, que de a poco se van confirmando y suponen modificaciones para algunos grupos. Además, se espera que el próximo mes tenga menos demoras y lleguen pagos que se estaban esperando.

¿Por qué hay cambios en las fechas?

Las modificaciones que se hacen en los calendarios tienen que ver con los días no hábiles en los que no se hacen depósitos. En agosto, el lunes 15 es feriado y por lo tanto no habrá pagos. Por este motivo, para algunos beneficiarios se atrasa un día el cobro de su prestación.

¿Quiénes tienen cambios en su cronograma?

Jubilados y pensionados que cobran la mínima o hasta $42.178

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignación por Prenatal y Maternidad

Programa Hogar

En cambio, las PNC y los jubilados que superan la mínima no tendrán cambios, ya que las pensiones reciben sus haberes durante la primera semana del mes y los jubilados, la última.

Fechas de cobro confirmadas en agosto 2022

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos finalizados en 0 y 1 > lunes 1 de agosto

Documentos finalizados en 2 y 3 > martes 2 de agosto

Documentos finalizados en 4 y 5 > miércoles 3 de agosto

Documentos finalizados en 6 y 7 > jueves 4 de agosto

Documentos finalizados en 8 y 9 > viernes 5 de agosto

Jubilados y pensionados

Documentos terminados en 0 > lunes 8 de agosto

Documentos terminados en 1 > martes 9 de agosto

Documentos terminados en 2 > miércoles 10 de agosto

Documentos terminados en 3 > jueves 11 de agosto

Documentos terminados en 4 > viernes 12 de agosto

Documentos terminados en 5 > martes 16 de agosto (lunes 15 feriado)

Documentos terminados en 6 > miércoles 17 de agosto

Documentos terminados en 7 > jueves 18 de agosto

Documentos terminados en 8 > viernes 19 de agosto

Documentos terminados en 9 > lunes 22 de agosto

Los jubilados que superan la mínima empiezan a cobrar el martes 23 de agosto con los documentos terminados en 0 y 1.

Asignaciones CUNA (AUH y SUAF)

La asignación universal y el salario familiar tienen el mismo cronograma de los jubilados y pensionados, es decir que los documentos terminados en 5 también cobran el martes 16 de agosto y el resto de los días permanecen iguales. Esta modificación también aplica para la Tarjeta Alimentar y el complemento de SUAF, que se abonan en las mismas fechas.

AUE, Prenatal, Programa Hogar

La Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad y la Garrafa Social del Programa Hogar todavía no tienen fechas oficiales, ya que ANSES no ha publicado los calendarios. Sin embargo, se sabe que tendrán el mismo cambio por feriados porque todos los meses son similares, aunque resta saber qué terminación de documento cobrará ese día.

Cambios en el cobro de la libreta AUH 2022

Otro de los beneficios que tuvo variaciones es la libreta de la AUH que permite cobrar el retenido de 2021. Si bien pasó principalmente en junio y julio, dos meses en los que los titulares no cobraron el dinero, se especula que a partir de agosto la situación se va a regularizar.

De todas formas hay que saber que, por ejemplo, quienes presentaron en abril deben cobrar el mes que viene porque su formulario 1.47 quedó oficialmente cargado en ANSES en junio.

Cómo consultar liquidación, fecha y lugar de cobro

El día de pago se puede conocer en el enlace oficial "Dónde Cobro ANSES", donde solo hay que ingresar el número de CUIL. Sin embargo, a través de Mi ANSES, entrando con CUIL y Clave de Seguridad Social, se puede conocer el lugar y detalles de la liquidación.

Para eso se puede elegir la opción "Cobros" o "Hijas e Hijos" > "Mis Asignaciones".