ANSES: ¿hay créditos para AUH y SUAF en octubre 2022?

En los últimos días trascendió que volverían los créditos ANSES para AUH y SUAF, lo que generó mucha expectativa y consultas entre millones de beneficiarios que esperan este servicio desde hace tiempo.

La realidad es que las asignaciones tienen otros beneficios y complementos en octubre, pero a continuación analizamos la situación de los préstamos, cuándo volverían y cómo saber cuántas cuotas te quedan para terminar de pagar.

¿Hay créditos ANSES para AUH y SUAF?

No. Por el momento se trata de un rumor o una noticia falsa, ya que los créditos para la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo siguen suspendidos. Además, desde el organismo no comunicaron ningún cambio y no hay novedades sobre el tema.

¿Cuáles son los préstamos disponibles?

Los préstamos están habilitados para jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas (PNC). Estos grupos pueden hacer el trámite por internet solo si tienen una clave de seguridad nivel 3, por lo que se recomienda sacar turno en la página de ANSES y solicitar el crédito de forma presencial.

Pueden pedir hasta $85.000 (PNC) y hasta $240.000 (jubilados) en 24, 36 o 48 cuotas. Para realizar la gestión deben llevar documento y CBU donde recibirán el pago, que se acredita a los 5 días hábiles.

Importante: es probable que los titulares con un crédito vigente no puedan sacar otro, ya que la cuota del mismo no puede superar el 30% de los haberes. Con dos préstamos, se pasa ese límite.

¿Cuándo vuelven los créditos para asignaciones?

Todavía no hay novedades ni anuncios. Si bien la directora del organismo, Fernanda Raverta, afirmó que se estaba trabajando para que vuelvan los préstamos, hasta el momento no pasó ni se definió de manera oficial.

Existe la gran posibilidad de que regresen en 2023, principalmente porque es un año electoral y será el momento de aprobar muchas iniciativas que faltan. Además, las asignaciones tendrán más chances porque la mayoría terminará de cancelar sus créditos anteriores.

¿Cuánto debo por créditos ANSES?

Solo hay que entrar al link oficial para saber cuántas cuotas quedan e ingresar el número de CUIL. El sistema arrojará montos, cantidad de cuotas y otros detalles relacionados. Si la persona no tiene créditos vigentes o ya terminó de pagar, se verá el mensaje: "el titular no registra créditos ANSES".

Esta información es muy importante, ya que el calendario de pagos oficial de AUH y SUAF empezó esta semana y muchas titulares tendrán los descuentos detallados en las liquidaciones, además de sus pagos, beneficios y complementos.