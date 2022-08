ANSES: estos son todos los créditos disponibles en 2022

Está por arrancar agosto, un mes en el que se esperan aumentos y pagos extra, y muchos beneficiarios de ANSES también se interesan por los posibles créditos que puedan gestionar y quiénes pueden pedirlos.

La realidad es que los préstamos de ANSES no son los únicos habilitados, sino que hay varias opciones accesibles. Además, en esta nota te contamos qué pasa con las asignaciones y qué otros subsidios hay.

Créditos CREA

El programa Buenos Aires CREA es una iniciativa de créditos a tasa cero para mejorar o arreglar la vivienda, pero está destinado solo a la Provincia de Buenos Aires y tienen prioridad las familias numerosas, personas con discapacidad, hogares monoparentales con menores a cargo, personas en situación de violencia de género, personas trans y hogares en barrios con situación de vulnerabilidad social o ambiental.

La inscripción se hace a través de la página oficial y se requiere el DNI, más de dos años de residencia en Buenos Aires, tener entre 18 y 70 años, acreditar los ingresos mensuales y la vivienda, ya sean dueños o inquilinos. No pueden ingresar beneficiarios de otros programas como Mi Pieza o Procrear.

Los montos varían, pero en el caso de las ampliaciones puede alcanzar un máximo de más de $700.000. En cuanto a la devolución del crédito, también depende del tipo de refacción, pero hay 36 o 72 cuotas.

Créditos ANSES 2022

Los préstamos que otorga ANSES están destinados a varios grupos de beneficiarios, con diferentes montos, tasas y cantidad de cuotas. Pueden solicitar el servicio los siguientes:

Jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados pueden pedir de forma presencial y con turno previo un crédito en el organismo, cumpliendo los requisitos de residir en el país y tener menos de 92 años. En cuanto a la documentación, deben presentar documento y CBU.

Este grupo puede solicitar desde $5000 hasta $240.000 en 24, 36 o 48 cuotas, pero la misma no puede superar el 30% del haber mensual del titular. El dinero se deposita dentro de 5 días hábiles desde que se hizo el trámite. Acá, las tasas de interés:

PUAM y PNC por Vejez

La Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) y la pensión por Vejez también pueden acceder a los préstamos y el servicio funciona de forma similar. Los requisitos, la documentación y la forma de hacer el trámite (pedir turno) son iguales.

En cuanto a los montos, pueden adquirir desde $5000 hasta $85.000 en 24, 36 o 48 cuotas y las mismas no pueden superar el 20% de sus ingresos mensuales. Además, tiene la misma tasa de interés de las jubilaciones.

PNC Madres de 7 hijos y por Invalidez

Por su parte, las PNC Madres de 7 hijos y por Invalidez tienen algunos cambios para pedir créditos. Los requisitos son residir en el país y tener entre 18 y 78 años, aunque la documentación a presentar es la misma que los casos anteriores.

Estos dos grupos pueden pedir desde $5000 hasta $85.000 en 24, 36 y 48 cuotas (no puede superar el 20% del haber) y las tasas de interés son distintas. En todos los casos deben sacar un turno en la página de ANSES para tramitar el préstamo.

Tasa para PNC Madres de 7 hijos

Tasa para PNC por Invalidez

Microcréditos de la Economía Popular

Estos préstamos son para las personas mayores de 18 años o grupos de la Economía Popular y Solidaria que tienen dificultades para acceder a créditos tradicionales. Como requisitos para la inscripción se pide una descripción sobre la actividad económica que se desarrolla y el uso que se le dará al dinero.

Para anotarse, hay que asistir a una de las instituciones de microcrédito cercana al domicilio, donde las personas encargadas llevan la solicitud e indican todos los pasos a seguir.

Préstamos para la vivienda del Banco Nación

El Banco Nación tiene varias líneas de financiamiento, como el plan Mi Compu para jubilados. En este caso se trata de créditos para la ampliación, refacción o terminación de una vivienda y las cuotas se debitan directamente desde la cuenta. Por eso uno de los requisitos es ser cliente del BNA.

Se otorgan hasta 4 millones de pesos a devolver en 120 cuotas, las cuales se debitan por mes, y se paga en dos desembolsos. Para el trámite, que se puede hacer en el banco, se pide la titularidad de la casa, presupuesto y cronograma de la obra. Además se solicita que sean personas que estén trabajando, jubilados o pensionados y que no posean otra propiedad a su nombre.

¿Mi Pieza es un crédito?

No. El Plan Mi Pieza no es un préstamo, es un subsidio. Esto significa que no tienen que devolver el dinero por mes, pero sí acreditar a través de la aplicación que están avanzando con la obra en la vivienda. Además, se otorga a mujeres mayores de 18 años, que vivan en barrios populares y hayan resultado ganadoras del sorteo.

Las inscripciones del programa ya cerraron y próximamente se realizará el quinto sorteo. De todas formas, el plan continúa y volverá a abrir nuevas convocatorias.

¿Hay préstamos para AUH y SUAF?

No. Los créditos de ANSES siguen suspendidos para las asignaciones, pero se espera que vuelvan en algún momento del 2023.