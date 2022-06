La semana pasada el Gobierno nacional anunció que implementará un nuevo sistema de segmentación de tarifas, por lo que habrá una quita de subsidios en las boletas de luz y gas para un determinado grupo de usuarios.

Este programa de segmentación de tarifas está dirigido a todos los argentinos que quieran mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares. En este sentido, los jubilados y pensionados de la ANSES, así como beneficiarios de prestaciones sociales, como Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo, también deberán realizar la inscripción para seguir percibiendo los subsidios de luz y gas.

Se trata de una declaración jurada de Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE), que estará disponible mediante la página web www.argentina.gob.ar/subsidios, que se habilitará en los próximos días

La inscripción estará habilitada en los próximos días y las personas podrán anotarse de tres maneras:

En el registro online en www.argentina.gob.ar/subsidios

De manera presencial en las oficinas de la ANSES

En las oficinas de los prestadores de servicios de luz y gas

En dicha declaración jurada se pedirá que ingresen los datos de quien hace uso del servicio (que puede ser distinto al del titular del inmueble, tal es el caso de los inquilinos). También se solicitará el número de medidor del servicio de luz y gas que se encuentra en la factura.

Es importante destacar que si no se completa dicho formulario, se corre el riesgo de que se quite el subsidio a pesar de ser beneficiarios de la tarifa social, y deberán volver a inscribirse para no perder el subsidio.

¿Cómo inscribirse para mantener el subsidio de luz y gas?

El registro se podrá realizar de la siguiente manera: La inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE) se podrá a hacer a través de www.argentina.gob.ar/subsidios que se habilitará esta semana, o también podrá efectuarse de modo presencial en las oficinas de la ANSES y de distribuidoras de electricidad y gas. Los usuarios deberán informar un domicilio. Los datos que se informe tienen características de DDJJ de ingresos, patrimonios y grupo familiar. Quien no complete este trámite perderá los subsidios. Con ello se evitará de manera inmediata perder el beneficio, mientras el Estado evalúa la presentación. Todas las personas deben realizar la inscripción, tanto para las que reciben prestación sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar, Potenciar Trabajo, entre otros como jubilados y pensionados. Los que no les corresponda el subsidio por pertenecer al grupo "alto", deberán pagar la tarifa plena de manera gradual hasta fin de año.

¿Quiénes pueden acceder a la segmentación de tarifas?

Los tres grupos establecidos para segmentar las tarifas en Argentina son: alto, medio y social. Dependiendo de la escala en la que se encuentren los usuarios, deberán realizar la inscripción en un registro para no perder el subsidio o pasarán a pagar la tarifa plena.

Segmento alto (hogares de mayores ingresos): ingresos mensuales totales del hogar que superen los $ 333 mil pesos (el equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2 según el INDEC), tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave.

ingresos mensuales totales del hogar que superen los $ 333 mil pesos (el equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2 según el INDEC), tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave. Segmento medio (hogares de ingresos medios): ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 pero menores a 3 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, no tener más de 3 inmuebles y no poseer 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 pero menores a 3 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, no tener más de 3 inmuebles y no poseer 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años. Segmento social (hogares de menores ingresos): este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a 1 canasta básica tipo 2 según el INDEC, tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

Requisitos de hogares con menores ingresos

Para saber si el usuario es parte del nivel más bajo de ingresos, debe cumplir con estas características, las cuales serán relevadas en el registro RASE: