Cómo inscribirse en el Plan Mi Pieza 2022 paso a paso

Tal como se había anticipado, finalmente se abrieron nuevas inscripciones para acceder al Plan Mi Pieza y refaccionar o ampliar la vivienda, para lo cual se necesita el certificado y saber qué pasos seguir.

A esas novedades se suma la pregunta en torno a cuándo será el cuarto sorteo, quiénes pueden acceder y todos los detalles sobre el programa que a fin de mes estaría terminando de pagar todos los segundos desembolsos que faltaban.

Inscripción Mi Pieza paso a paso

Desde este lunes 23 de mayo está habilitada. Para anotarse por internet hay que seguir estos pasos:

1) Entrar a la página oficial de MI PIEZA (www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza).

2) En el inicio, seleccionar la opción de color verde "Inscribite".

3) Primero van a figurar los requisitos y luego hay que hacer clic en "Ir al formulario".

4) Una vez dentro el primer paso es la validación de identidad, por lo que hay que colocar: nombre, apellido, documento, número de trámite del DNI (11 dígitos), sexo del DNI y fecha de nacimiento. Después seleccionar "VERIFICAR DATOS".

5) Si no tenés el certificado, va a figurar: "No tenés Certificado de Vivienda Familiar vigente. Es requisito tener CVF. Si vivís en un barrio Renabap podés solicitarlo a través de Mi ANSES". Esto quiere decir que no permite avanzar con la inscripción sin ese documento.

Caso contrario, verificará con éxito los datos y avanzará hacia el segundo paso que incluye cargar el certificado. Una vez terminados, se envía la solicitud.

¿Qué hago después de anotarme?

Cuando la inscripción fue cargada correctamente, el propio sistema recomienda hacer una captura de pantalla para tener el comprobante. Después se harán las validaciones y finalmente participarán del sorteo, por lo que solo resta esperar a que se realice el mismo.

Cómo sacar el certificado de vivienda

Entrar a MI ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social. Seleccionar en el menú izquierdo la opción "Programas y Beneficios" > "Certificado de Vivienda Familiar". En el caso de que esté disponible, se podrá descargar o retirar en una oficina de ANSES. Si no, al final tenés que hacer clic en "Acceso al certificado de vivienda" para solicitar que vayan a encuestar la vivienda y así aparecer en el registro. El certificado estará impreso pero se puede escanear o subir una foto del mismo en la inscripción, aunque es indispensable que sea visible.

Con el Censo Nacional 2022 se abrió la posibilidad para muchos barrios populares. Por eso se recomienda consultar el listado del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para saber si tu barrio está presente y puede acceder.

ACCEDÉ AL LISTADO ACÁ

Cuándo es el cuarto sorteo

Se estima que el sorteo será entre julio y agosto de 2022, con el fin de que todas las mujeres interesadas en cobrar el subsidio tengan todo el mes de junio como mínimo para completar la inscripción.

Quiénes pueden acceder al subsidio

Ser mujer

Ser mayor de 18 años

Vivir en un barrio popular que esté en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

Tener el Certificado de Vivienda Familiar de RENABAP

Importante: no se tienen que anotar las personas que ya se anotaron en una inscripción anterior y no salieron en otro sorteo.

CÓMO SABER SI VIVÍS EN UN BARRIO POPULAR

Cómo saber si cobro Mi Pieza

En cuanto estén los resultados del sorteo, la lista de ganadoras estará publicada en la página oficial. Si la persona fue seleccionada, deberá descargar la aplicación Mi Pieza para conocer los pasos a seguir.

Cuánto cobro y cómo usar el dinero

Se otorga un financiamiento que va de $100.000 a $240.000 según el proyecto. Se deposita mediante ANSES en dos cuotas del 50%. Una al principio y la otra al acreditar que se está avanzando con la obra a través de la aplicación.

Se puede usar para:

Mejorar techos, paredes, pisos y aberturas.

División de interiores (paredes internas)

Reparación menor de plomería y/o electricidad.

Ampliar tu hogar.

Importante: Mi Pieza no es un crédito, es decir que no hay que devolver ningún dinero por mes.