Calendario de pago ANSES con cambios: ¿cuándo cobro en junio?

A solo tres días de que empiece el sexto mes del año, empieza a confirmarse todo el calendario de pagos de ANSES para millones de personas. Si bien falta la publicación oficial, se conocen diversas fechas y con una novedad: nuevamente hay cambios por feriados.

Además del cronograma, junio es un mes marcado por diversos aumentos, el bono de $70.000 y otros extras que alcanzan a diferentes beneficiarios del organismo.

Por eso, en esta nota anticipamos cuáles son los cambios y a quiénes afecta, cuáles son las fechas de cobro confirmadas para junio 2024 y los montos que tendrá cada uno de los titulares. Además, cómo consultar las liquidaciones.

¿Cuáles son los cambios en las fechas de cobro?

En junio hay varios feriados que de alguna manera influyen en el cronograma. Uno es el lunes 17, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes, y los otros son el jueves 20 (Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano) y el viernes 21, que será el famoso 'feriado puente' con fines turísticos.

Esto significa que dichos días no son hábiles y por eso no saldrán los pagos de ANSES. Por ese motivo, se modifican los calendarios de jubilados, pensionados y asignaciones como AUH, SUAF y AUE. En cambio, las Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán sin modificaciones.

Calendario de pago ANSES junio 2024

Todavía falta que el organismo confirme los calendarios de algunas asignaciones, del Fondo de Desempleo, Becas Progresar, entre otros. Sin embargo, estas son las fechas de pago que ya están confirmadas para junio:

Jubilados y pensionados

Los beneficiarios que no superan el haber mínimo tienen este calendario:

DNI terminados en 0 > lunes 10 de junio

DNI terminados en 1 > martes 11 de junio

DNI terminados en 2 > miércoles 12 de junio

DNI terminados en 3 > jueves 13 de junio

DNI terminados en 4 > jueves 13 de junio

DNI terminados en 5 > viernes 14 de junio

DNI terminados en 6 > martes 18 de junio

DNI terminados en 7 > martes 18 de junio

DNI terminados en 8 > miércoles 19 de junio

DNI terminados en 9 > miércoles 19 de junio

Jubilados y pensionados que superan la mínima:

DNI terminados en 0 y 1 > lunes 24 de junio

DNI terminados en 2 y 3 > martes 25 de junio

DNI terminados en 4 y 5 > miércoles 26 de junio

DNI terminados en 6 y 7 > jueves 27 de junio

DNI terminados en 8 y 9 > viernes 28 de junio

El salto del miércoles 19 al lunes 24 justamente tiene que ver con el fin de semana largo. Por otro lado, cabe recordar que los jubilados y pensionados tendrán el 8,8% de aumento y muchos también recibirán el bono de $70.000, pero lo más importante será el primer medio aguinaldo del año.

Así, la jubilación mínima sube a $380.396,65 en total, con incremento, refuerzo y aguinaldo. Por su parte, dos haberes mínimos alcanzan un monto de $517.327,75, pero no cobran el bono porque superan el tope.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1 > lunes 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3 > martes 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5 > miércoles 12 de junio

DNI terminados en 6 y 7 > jueves 13 de junio

DNI terminados en 8 y 9 > viernes 14 de junio

Las PNC tienen diferentes valores de acuerdo al tipo de pensión. Por ejemplo, las Madres de 7 hijos cobrarán lo mismo que la jubilación mínima pero agregan la Tarjeta Alimentar si tienen hijos menores de 14 años, la cual también tiene aumento este mes.

Por su parte, las pensiones por vejez o invalidez son el 70% de la mínima, por lo que con todos los pagos cobrarán $287.277,66 en total. En cambio, la PUAM cobra el 80% y su total alcanzará los $318.317,32. De todas formas, en la siguiente nota se puede observar cada uno de los montos detallados para junio:

Asignaciones AUH y SUAF

Todavía no se publicaron en la página oficial, pero la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) siempre tienen el mismo cronograma de los jubilados y pensionados. Sin embargo, esta vez tendrá leves diferencias y las fechas son:

DNI terminados en 0 > lunes 10 de junio

DNI terminados en 1 > martes 11 de junio

DNI terminados en 2 > miércoles 12 de junio

DNI terminados en 3 > jueves 13 de junio

DNI terminados en 4 > viernes 14 de junio

DNI terminados en 5 > martes 18 de junio

DNI terminados en 6 > miércoles 19 de junio

DNI terminados en 7 > lunes 24 de junio

DNI terminados en 8 > martes 25 de junio

DNI terminados en 9 > miércoles 26 de junio

La asignación universal por hijo aumenta a $74.354 por hijo o $242.117 por discapacidad. Por su parte, SUAF sube a $37.177 por hijo o $121.059 por discapacidad dentro del tramo 1, ya que los montos bajan cuando los ingresos del grupo familiar suben. La buena noticia es que también se elevarán los topes y eso significa que muchas familias volverán a subir de rango y estarán incluidas dentro del sistema de asignaciones familiares.

Además sube la Tarjeta Alimentaria, la cual se deposita junto a la asignación, es decir en los mismos días y cuenta bancaria. Por otro lado, se espera que la asignación por embarazo tenga un calendario muy similar en junio.

Planes Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

El Ministerio de Capital Humano también tendría confirmado que el Plan Volver al Trabajo se pagará el miércoles 5 de junio, mientras que Acompañamiento Social se acreditaría el lunes 10. En ambos casos cobran todas las terminaciones de documento juntas y por ahora el monto continúa en $78.000, sin bono ni aguinaldo confirmado.

Además, sigue la posibilidad de actualizar y validar los datos de Volver al Trabajo. Sin embargo, anunciaron que Acompañamiento Social también tendrá que hacer el trámite. Desde Capital Humano explicaron que los titulares deben ingresar a la aplicación Mi Argentina y actualizar su información de forma obligatoria. De igual manera el trámite es sencillo, rápido y no se solicita ninguna otra gestión porque el traspaso fue automático.

¿Cómo saber la fecha y lugar de cobro?

Para conocer cualquier fecha y lugar de cobro de cada beneficiario, hay que ingresar a la sección 'Cobros' de Mi ANSES, pero es necesario tener en cuenta que suelen actualizarse durante los primeros días del mes, en este caso de junio.

Además, las asignaciones deben entrar a 'Hijas e hijos' y luego seleccionar 'Mis Asignaciones' para conocer la liquidación completa con aumento, extras y demás. De esa manera, sabrán cuánto les corresponde cobrar en junio.

¿Cómo ver el recibo de sueldo?

Los pasos son similares para los jubilados y pensionados. También desde Mi ANSES deberán ingresar a 'Jubilaciones y pensiones' para luego seleccionar 'Consultar recibos de haberes'. De esta forma verán en detalle el haber con aumento, bono, aguinaldo y los descuentos correspondientes por obra social o incluso créditos que solicitaron antes.