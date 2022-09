ANSES OCTUBRE: ¿quiénes cobran con aumento, bono o refuerzo?

En octubre habrá diversos pagos adicionales, complementos, refuerzos y aumentos asegurados para millones de beneficiarios, tanto de ANSES como de Desarrollo Social. Sin embargo, no todos tienen las mismas novedades, requisitos o montos de cobro.

Además, en los próximos días se esperan noticias sobre el nuevo bono de $50.000 para sectores vulnerables, sobre todo en torno a quiénes lo recibirán y cuándo arranca la inscripción.

En la siguiente nota detallamos qué cobra cada titular y qué condiciones deben cumplir.

Bono para jubilados y pensionados

Los jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas (PNC) cobran una vez más el bono de $7000 en octubre. Está destinado a los titulares con un haber mínimo, por lo que perciben $50.353 en total. En cambio, aquellos que tienen un haber más alto, perciben $4000 o menos hasta alcanzar un tope de dos mínimas ($90.706 con refuerzo).

Los únicos requisitos tienen que ver con sus ingresos, ya que se les deposita automáticamente en sus cuentas junto a la jubilación o pensión, sin hacer trámites y según el calendario que defina ANSES. El mismo podría arrancar el miércoles 13 de octubre.

Refuerzo de $20.000 para SUAF

Muchos titulares de la Asignación Familiar por Hijo cobran $20.000 en octubre y lo mismo pasará en noviembre. Cabe recordar que no se trata un de pago extra, sino que se refuerza con $9874 más para percibir $20.000 por hijo. Los requisitos son: ser trabajador en relación de dependencia o beneficiario del Fondo de Desempleo y que el grupo familiar no supere la suma de $131.208 con sus ingresos. No lo reciben los monotributistas o salarios que se liquiden desde jubilaciones, pensiones o PNC.

Aumento para planes sociales

El mes que viene impacta el primer tramo de aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en los planes sociales. En concreto, se elevan los montos de:

Potenciar Trabajo > $25.600 . Otra buena noticia es que los titulares que se habían dado de baja retoman su prestación automáticamente, ya que volvió a ser compatible con Progresar, según la resolución 1640.

. Otra buena noticia es que los titulares que se habían dado de baja retoman su prestación automáticamente, ya que volvió a ser compatible con Progresar, según la resolución 1640. Plan Acompañar > $51.200.

Fondo de Desempleo > mínimo de $14.222 y máximo de $23.704.

mínimo de Progresar > las becas ya aumentaron a $7400, pero en octubre se ajusta el SMVM, por lo que aumentará el tope para ser beneficiario (3 salarios mínimos).

Único requisito: ser beneficiarios de dichos programas.

¿Hay bono para AUH?

Si bien no se confirmó un pago extra para AUH en octubre, muchos titulares tienen posibilidades de recibir el llamado IFE 5. Se estima que tendrán más chances aquellos que no cobren Tarjeta Alimentar ni estén dentro de Potenciar Trabajo, pero por ahora no se conoce cada uno de los requisitos.

Lo que sí está asegurado para la asignación es el complemento alimentario, el pago de leche por el Plan 1000 Días si tienen hijos de hasta 3 años y los $10.781 de retenido si presentaron la libreta entre junio y agosto. Además mantienen compatibilidades con Mi Pieza, Hay Equipo, Progresar y Fomentar Empleo.

Quiénes cobran el bono de $50.000

Como se mencionó, se esperan más detalles de los tres bonos de $16.500, cuyo pago arranca en octubre. Algunas de las condiciones son: no tener trabajo en blanco, no ser beneficiario de planes del Estado y se podrían sumar requisitos como no tener obra social o prepaga, como pasó con el refuerzo de ingresos.

Importante: hasta el momento no hay una inscripción habilitada.

Otros pagos confirmados en octubre

El mes que viene continúa el programa Fomentar Empleo y se pagará el incentivo a personas que hacen cursos o que encontraron trabajo a través del portal. También se acreditarán los desembolsos de Mi Pieza y se mantienen los beneficios ANSES para obtener entre $1000 y $4000 de reintegro en las compras con débito.

Por su parte, los créditos de ANSES siguen vigentes para jubilados, pensionados y PNC, pero todavía están suspendidos para AUH y SUAF.