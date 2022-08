Aseguran que el aumento no mejora la jubilación y es un "parche"

El Gobierno Nacional anunció el aumento del 15,53% para septiembre y el bono de $7000 que recibirán los jubilados y pensionados por tres meses. En el programa Metaverso de Ciudadano News, el abogado previsional Andrés Tróccoli dio más detalles y su opinión sobre las medidas.

Por un lado, el especialista aclaró que el incremento se da cuatro veces al año por Ley de Movilidad y que no es nada nuevo, en relación al mensaje de Sergio Massa, donde destacó que hace seis días es ministro. "Hace dos años que existe y se cumple esta Ley", dijo Tróccoli.

También criticó los montos que se definieron para las jubilaciones y pensiones y el alcance del refuerzo, ya que no les corresponderá a aquellos que cobren más de dos haberes mínimos. "Esto es distinto al anuncio que dice que la mínima será de $50.000. No, porque si tengo una de 50 y una de 100 voy a cobrar 150 mil, y no, cobrarás 143 mil pesos", indicó.

¿Alcanza el aumento hasta diciembre?

En diciembre se otorgará el cuarto y último aumento del año. En ese sentido, el abogado recordó que el bono de $7000 se pagará en septiembre, octubre y noviembre, lo que significa que en diciembre se quitará el refuerzo. Si, por ejemplo, dan un incremento de $8000 en ese momento, entonces "el aumento real de diciembre puede ser muy pequeño", explicó Tróccoli.

En su opinión, deberán dar un bono más para moderar o que "no se note" con el aguinaldo de fin de año. "Lo que en realidad me preocupa es si esto alcanza y la respuesta es no. Para el que cobra 80 mil pesos el beneficio es cero, porque no tiene bono y tendrá el 15% y no es precisamente una fortuna lo que cobra", sentenció el profesional.

Según el especialista, el pago extra "no mejora la jubilación y es un parche por unos meses, pero solo para las personas que tienen haberes más bajos", lo que empeora si se considera que son personas que trabajaron, pagaron toda su vida y tienen 30 años de aportes.

Jubilación vs inflación

Consultado sobre los cálculos que se hacen para determinar los aumentos, que se basan principalmente en la inflación, y sobre por qué "se quedan cortos", Tróccoli indicó que la ley mide con atraso, es decir que en general se define el porcentaje de aumento y luego se da a conocer la inflación. De hecho, queda en evidencia porque desde el año pasado no se ha recuperado la pérdida de los haberes.

¿Cuándo y cómo se paga el aumento y el bono?

Con el aumento, que se cobra en septiembre, la jubilación mínima se elevará a $43.353. Sin embargo, en septiembre, octubre y noviembre se da el refuerzo de $7000, por lo que en total cobrarán $50.353 aquellos que tienen el mínimo.

Las personas que lo superen, recibirán un proporcional de $4000 hasta alcanzar el tope de dos haberes mínimos (jubilación y pensión), quienes percibirán $90.705 aproximadamente.

Importante: el refuerzo se abonará automáticamente de septiembre a noviembre y no es necesario anotarse ni hacer un trámite adicional.