ANSES | AUH: cuándo y cuánto cobro por hijo en enero 2023

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibieron sus prestaciones en el último mes del año y ya se preparan para entrar en enero 2023. ANSES confirmó el calendario de pagos oficial y, además, los montos de cada grupo.

Estos beneficiarios tienen varios pagos asegurados y complementos, además de los montos con el incremento que hubo en diciembre. Además, se trata de la última oportunidad para presentar la libreta AUH y no perder el retenido a fin de año.

Mientras tanto, detallamos fechas de cobro de la AUH, montos totales y actualizados por hijo, compatibilidades y beneficios para enero de 2023.

¿Cuándo cobro AUH enero 2023?

DNI terminados en 0 > martes 10 de enero

DNI terminados en 1 > miércoles 11 de enero

DNI terminados en 2 > jueves 12 de enero

DNI terminados en 3 > viernes 13 de enero

DNI terminados en 4 > lunes 16 de enero

DNI terminados en 5 > martes 17 de enero

DNI terminados en 6 > miércoles 18 de enero

DNI terminados en 7 > jueves 19 de enero

DNI terminados en 8 > viernes 20 de enero

DNI terminados en 9 > lunes 23 de enero

¿Hay bono para AUH?

Por el momento no se confirmó ningún bono para AUH, a pesar de los rumores que hubo el último mes. Lo que sí está asegurado es el extra para Potenciar Trabajo, que el 6 de enero paga la segunda cuota, y muchas asignaciones que estén dentro del programa lo cobrarán. Lo mismo pasa con el próximo bono de abril para el salario complementario.

Sin embargo, para el resto de los beneficiarios habrá que esperar algún comunicado oficial.

¿Cuánto cobra AUH en enero 2023?

En enero, una AUH estará en $7836 por hijo o $25.520 por discapacidad. A eso se agregan pagos como: Tarjeta Alimentar para chicos de hasta 14 años, complemento de leche por chicos de hasta 3 años, el pago retenido de hasta $10.781 si presentaron la libreta 2022.

También pueden tener otras formas de ahorro como los beneficios ANSES, para recibir el reintegro de las compras realizadas con débito, y compatibilidades con: Mi Pieza, Fomentar Empleo, Plan Acompañar, Becas Progresar, Hay Equipo, entre otros.

Los montos por cada hijo -y teniendo en cuenta AUH, Alimentar y retenido para quienes hicieron el trámite en noviembre- serán:

Por 1 hijo

AUH > $7836

Tarjeta Alimentar > $12.500

Libreta > $10.781 (si cobraste AUH durante todo el 2021)

Total > $31.117

Por 2 hijos

AUH > $15.672

Tarjeta Alimentar > $19.000

Libreta > $21.562

Total > $56.234

Por 3 hijos

AUH > $23.508

Tarjeta Alimentar > $25.000

Libreta > $32.343

Total > $80.851

Por 4 hijos

AUH > $31.344

Tarjeta Alimentar > $25.000

Libreta > $43.124

Total > $99.468

Por discapacidad

AUH > $25.520 por hijo

Tarjeta Alimentar > $12.500, $19.000 o $25.000

Libreta > $35.100 aproximadamente

Importante: la mayoría de las veces no se pagan todas las libretas juntas, por lo que los montos pueden variar.

¿Qué pasa si no presento la libreta AUH?

Recientemente hubo muchas consultas en relación a la libreta, ya que hay titulares que aún no hicieron el trámite y el jueves 29 de diciembre será la última oportunidad. Esto es porque el viernes 30 no abrirán las oficinas de ANSES, luego viene el fin de semana y se retoma la atención el lunes 2 de enero.

Si bien otros años se ha dado de bajas a algunas AUH por no cumplir con el requisito, la realidad es que no siempre se suspende el pago. De todas formas es muy importante presentar el formulario 1.47 para no perder el pago retenido. Además, la buena noticia es que no se necesita turno para entregarlo de forma presencial.

Importante: no se puede cargar la libreta online y, aquellos que realicen la gestión en diciembre, cobrarán en febrero porque se demora dos meses desde que el documento quedó en el sistema. Para saber el estado de tu libreta, podés comunicarte al 130 de ANSES.