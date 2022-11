AUH DICIEMBRE | ¿Cuánto y cuándo cobro con aumento?

ANSES confirmó algunas fechas que serán parte del calendario de pagos de diciembre 2022 y ya se puede anticipar cuándo cobran las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que este mes tiene aumento y un nuevo pago adicional.

Además, como ya se había previsto, se acerca el nuevo incremento en la Tarjeta Alimentar. Mientras tanto, muchos beneficiarios recibirán el pago retenido o el complemento del Plan 1000 Días.

A continuación te contamos cuándo se paga la asignación en diciembre y cuánto se cobra con descuento por préstamos.

Calendario de pago AUH diciembre 2022

Generalmente el cronograma de la asignación es igual al de los jubilados y pensionados, quienes cobrarán de forma anticipada debido a las fiestas de fin de año. Sin embargo, el mes que viene hay dos posibles calendarios:

DNI terminados en 0 > lunes 12 de diciembre

DNI terminados en 1 y 2 > martes 13 de diciembre

DNI terminados en 3 y 4 > miércoles 14 de diciembre

DNI terminados en 5 y 6 > jueves 15 de diciembre

DNI terminados en 7 y 8 > viernes 16 de diciembre

DNI terminados en 9 > lunes 19 de diciembre

En cambio, si pagan un documento por día, será el siguiente:

DNI terminados en 0 > lunes 12 de diciembre

DNI terminados en 1 > martes 13 de diciembre

DNI terminados en 2 > miércoles 14 de diciembre

DNI terminados en 3 > jueves 15 de diciembre

DNI terminados en 4 > viernes 16 de diciembre

DNI terminados en 5 > lunes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 > martes 20 de diciembre

DNI terminados en 7 > miércoles 21 de diciembre

DNI terminados en 8 > jueves 22 de diciembre

DNI terminados en 9 > viernes 23 de diciembre

¿Cuáles son los pagos para AUH en diciembre?

La Asignación Universal por Hijo recibirá la prestación con el 15,62% de aumento y puede cobrar, de acuerdo a su situación, los siguientes beneficios:

Tarjeta Alimentar para chicos menores de 14 años, con los mismos montos porque el aumento impacta en enero.

20% retenido de hasta $10.781 si presentaron la libreta en octubre.

Asignación por Cuidado de Salud > $5677

Complemento de leche para hijos de hasta 3 años > $1229

Salario complementario solo si están en Potenciar Trabajo > $28.950 con aumento

Beneficios ANSES > reintegros en las compras con tarjeta de débito.

Importante: la asignación extra por cuidado de salud puede acreditarse antes de diciembre, pero es probable que muchos titulares lo reciban durante los primeros días del mes.

¿Cuánto cobro con aumento en diciembre 2022?

En el último mes del año, los beneficiarios cobran $7836 por hijo. Si, por ejemplo, las titulares reciben Tarjeta Alimentar, libreta y asignación extra por un chico, deben cobrar $33.294. En cambio, si cobran Alimentaria y asignación por cuidados, percibirán $22.513.

En el caso de tener dos hijos, el total asciende a $60.088 (AUH, Alimentar, retenido y asignación por cuidados) o $40.526 (AUH, Alimentar y asignación extra). A todas las cifras totales, se debe descontar la cuota por créditos ANSES, de aproximadamente $700.

Importante: hay tiempo de presentar la libreta AUH hasta el 31 de diciembre, pero las escuelas cierran entre el 16 y el 21, o sea que antes de esa fecha se deberá completar la escolaridad para entregar el formulario 1.47 en ANSES.

¿Hay bono para AUH?

Cuando se anunció el aumento de la Tarjeta Alimentar, se especuló con la idea de que no llegaría otro pago extra para AUH. Sin embargo, ya se confirmó que el incremento se otorgará en enero, lo que significa que vuelven a subir las posibilidades de que la asignación reciba algún bono a fin de año. De todas formas no está confirmado y por ahora no hubo anuncios oficiales.