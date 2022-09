Cada mes, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobran su prestación a través de una cuenta bancaria o, en su defecto, en el correo. Sin embargo, hay una buena noticia para todas aquellas que van a recibir la asignación por primera vez o necesitan una cuenta nueva: pueden obtenerla de forma gratuita y con un trámite sencillo.

A través del Banco Central pueden gestionar la Cuenta Gratuita Universal (CGU), que se creó con la idea de incluir a todas aquellas personas que tienen tarjeta de débito y, a su vez, simplificar el pago para millones de AUH. Te contamos de qué se trata y cómo acceder.

¿Cómo abrir una Cuenta Gratuita Universal?

La cuenta universal es una caja de ahorro en pesos en la que se pueden recibir los pagos de, por ejemplo, la asignación y la Tarjeta Alimentar. No tiene ningún costo, es decir que la apertura, el mantenimiento, los movimientos y consultas de saldo son totalmente gratuitos.

Pueden acceder personas que no tenga una cuenta bancaria y no tenga posibilidad de mantener los gastos. Para gestionarla, solo deben presentar el DNI y no tener ninguna CBU a su nombre.

Beneficios de la cuenta universal para AUH

Los beneficiarios que abran una cuenta universal recibirán una tarjeta de débito para retirar efectivo de cajeros automáticos o hacer compras. Además, tendrán acceso a la página de internet para consultar todos los movimientos desde el celular o computadora. Allí podrán recibir:

La AUH por hijo ($6777 en septiembre).

El pago de la Tarjeta Alimentar ($9000 por un hijo, $13.500 por dos y $18.000 por tres o más, si tienen hasta 14 años).

El complemento de leche por el Plan 1000 Días, si tienen chicos de hasta 3 años ($1063).

Pagos adicionales como el retenido de $10.781 si presentaron la libreta, el salario complementario si están en Potenciar Trabajo o Mi Pieza si se anotaron y salieron sorteadas.

Lo que sí deben tener en cuenta es que podrán hacer 8 extracciones de dinero mensuales sin costo en cualquier cajero automático del banco que hayan elegido.

¿Dónde hacer el trámite?

Se hace en el banco que la persona elija, ya que todas las entidades deben ofrecer el servicio a las personas interesadas. De acuerdo con el BCRA, si un banco se niega, se puede hace el reclamo.

Después podrán actualizar los datos e informar la boca de pago en Mi ANSES, a través de la opción "Cobros". Este último es importante para que ANSES sepa dónde depositar la asignación cada mes.

TODOS LOS BANCOS DISPONIBLES ACÁ