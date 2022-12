ANSES | Todos los complementos para AUH en enero 2023

Está a punto de empezar el 2023 y ya están confirmadas las fechas y montos de cobro para todos los beneficiarios, entre ellos la Asignación Universal por Hijo (AUH), que tiene varios pagos adicionales asegurados.

Como de costumbre, y de acuerdo a la situación de cada titular, existen complementos que se suman a la prestación mensual y se siguen en enero. Todo esto en medio de las dudas y reclamos por un bono para la asignación.

En esta nota detallamos cada uno de los pagos extra, calendario de pagos, cifras totales y qué requisitos cumplir para recibirlos.

Calendario AUH enero 2023

DNI terminados en 0 > martes 10 de enero

DNI terminados en 1 > miércoles 11 de enero

DNI terminados en 2 > jueves 12 de enero

DNI terminados en 3 > viernes 13 de enero

DNI terminados en 4 > lunes 16 de enero

DNI terminados en 5 > martes 17 de enero

DNI terminados en 6 > miércoles 18 de enero

DNI terminados en 7 > jueves 19 de enero

DNI terminados en 8 > viernes 20 de enero

DNI terminados en 9 > lunes 23 de enero

¿Cuáles son los pagos y complementos AUH?

Se trata de la Tarjeta Alimentar con aumento, el complemento de leche comprendido en el Plan 1000 Días y el 20% retenido de 2021. Todos estos pagos adicionales tuvieron aumento y, en el caso de la leche y la asignación, volverán a tener incremento en marzo.

¿Cuándo cargan la Tarjeta Alimentar en enero 2023?

Recientemente hubo muchas dudas sobre si se adelantaba el pago de enero o no. La respuesta es no y posiblemente se trate de una noticia falsa. La Tarjeta Alimentaria se acredita en el primer mes del año y en las mismas fechas que la AUH, AUE y PNC Madres de 7 hijos según el calendario de pagos de ANSES.

También es importante saber que para recibir el complemento alimentario no se hacen trámites ni inscripciones, sino que es automático para los grupos a los que les corresponde y con hijos de hasta 14 años. El cronograma de la asignación universal es el ya mencionado, mientras que las fechas para AUE y PNC son:

En cuanto a los montos, son: $12.500 para Embarazo o un hijo, $19.000 por dos y $25.000 por tres o más.

Complemento de leche: montos, fechas y requisitos

El complemento de leche es una de las medidas dentro del Plan 1000 Días, que además estableció que se pague la AUE durante todo el embarazo. Les corresponde a las mujeres gestantes y a las AUH con chicos de hasta 3 años.

En este caso tampoco se deben hacer trámites porque se deposita automáticamente y, a su vez, aumenta de acuerdo a la Ley de Movilidad. Actualmente se cobra $1230 por hijo y el próximo incremento es en marzo. Por otro lado, el pago adicional se deposita en las mismas cuentas y fechas de los beneficiarios.

¿Cuánto y cuándo cobro el retenido AUH 2022?

Por último, la libreta de la Asignación Universal es el trámite que permite cobrar el 20% retenido, en este caso de 2021. Se paga hasta $10.781 por hijo, siempre y cuando los titulares hayan recibido una AUH durante los 12 meses del año pasado. Caso contrario, se abona un proporcional.

En enero deben cobrar las beneficiarias que presentaron el formulario en noviembre, ya que se deposita dos meses después. Sin embargo, este año hubo demoras y puede extenderse a tres meses. Entonces, quienes lo entregaron en diciembre, pueden cobrar en febrero o marzo.

Para recibir el retenido se debía presentar la libreta en una oficina de ANSES, pero el último día fue el jueves 29 de diciembre y no se extenderá el plazo. Así, quienes no alcanzaron a entregarlo, no obtendrán el pago extra.