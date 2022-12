ANSES | ¿Qué pasa si no se presenta la libreta AUH 2022?

Este jueves 29 de diciembre es el último día para presentar la libreta AUH 2022 de forma presencial y en todo el país se ven largas filas de personas que quieren hacer el trámite con el fin de cobrar el 20% retenido que corresponde al 2021.

Así, surgen muchas dudas por parte de los beneficiarios, quienes buscan saber qué pasaría si no se entrega el formulario obligatorio. Además, en el streaming ANSES AL DÍA, de Ciudadano News, hubo muchas consultas sobre la fecha de cobro del pago adicional.

A continuación te contamos todos los detalles sobre el trámite, cómo se hace y cuándo se cobra.

¿Hasta cuándo se puede hacer el trámite?

Oficialmente se puede hacer hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, debido a las fiestas de año nuevo, el último día para entregar el formulario de manera presencial es este jueves 29 de diciembre porque ANSES no atiende el 30 de diciembre, ya que tienen asueto administrativo.

Luego vienen el sábado 31 y domingo 1 de enero, por lo que se termina el período para realizar la gestión. De todas formas, según trascendió, después del 29 se habilitaría la opción de cargar la libreta online, aunque todavía no fue comunicado oficialmente.

¿Qué pasa si no entrego la libreta AUH?

Si bien en otros años existía el riesgo de que se suspendiera el pago de la AUH por no cumplir con el trámite, actualmente nadie ha dejado de cobrar y no se suspenderá. De hecho, hasta el momento ANSES solo advirtió que si no se entrega el documento, los titulares no podrán cobrar el 20% retenido de todo el año.

¿Cómo saber si tengo que presentar la libreta?

Hace un tiempo, el organismo envió un mensaje general a todos los beneficiarios para que presentaran la libreta. El mismo incluyó a AUH y SUAF, por lo que se generaron confusiones. La realidad es que solo deben realizar la gestión las personas que cobraron la Asignación Universal por Hijo durante el 2021, más allá de que en 2022 sigan con la prestación o no.

También hay que tener en cuenta que, a pesar de que los hijos hayan cumplido los 18 años, las madres o padres deben entregar el formulario igual porque en 2021 aún tenían 17 años y recibían la asignación.

¿Cómo consultar el estado de mi libreta?

Por el momento no funciona el aplicativo de libreta virtual en Mi ANSES. Es por eso que se recomienda llamar al 130 de ANSES, de lunes a viernes de 8 a 20, y preguntar a los operadores, quienes podrán ver en el sistema si la libreta está cargada correctamente o no.

¿Cuánto y cuándo cobro el retenido AUH?

El monto del retenido es de hasta $10.781 por hijo, destinado a quienes tuvieron AUH durante los 12 meses del año pasado. Quienes hayan cobrado menos tiempo, percibirán un proporcional.

En cuanto a las fechas de cobro, se recuerda que el pago adicional se deposita a los dos meses (60 días) desde que se hizo el trámite o desde que la libreta quedó cargada. Entonces, el cronograma sería:

Si presentaste en octubre > cobrás en diciembre (se registran demoras y puede acreditarse en enero).

Si presentaste en noviembre > cobrás en enero o febrero.

Si presentaste en diciembre > cobrás en febrero o marzo.

Importante: no se necesita turno para llevar la libreta completa y firmada (salud, vacunas y escolaridad) a ANSES. Además, se puede presentar en cualquier oficina del país. Se necesita el formulario 1.47 (versión 1.3) y DNI.