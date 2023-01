ANSES | Quiénes pueden acceder a la ampliación AUH 2023

El Gobierno Nacional oficializó una nueva medida que tiene como objetivo garantizar el acceso a la seguridad social para miles de niños y adolescentes. Al igual que una Asignación Universal por Hijo (AUH), se pagará una prestación mensual a miles de menores de 18 años.

Está destinado a aquellos chicos y chicas que no están con sus familias y se encuentran, en general, en hogares de cuidado. A continuación te contamos de qué se trata, cómo acceder y cuánto se paga por mes.

¿Qué es la ampliación de AUH?

De acuerdo con el anuncio del presidente Alberto Fernández junto a la directora de ANSES, Fernanda Raverta, es un pago mensual equivalente a una AUH y AUH por discapacidad, con una diferencia: se les abonará el 100% de la prestación, es decir que no tienen retenciones ni deberían presentar la libreta para cobrar un retenido, porque todos los meses obtendrán el total.

¿Quiénes pueden acceder y cómo?

La asignación está destinado a todos los niños/as y adolescentes menores de 18 años que no tengan cuidados parentales, o sea que están en dispositivos de cuidado residencia (públicos o privados) o familias (de acogimiento, de tránsito, solidarias, etc.). Se trata de aquellos menores que no están bajo el cuidado de sus padres y viven, en ocasiones, de forma transitoria en otros lugares y familias.

Para que lo obtengan, ANSES solicitará a las entidades financieras con las que tenga convenio la apertura de una cuenta bancaria para que se cobre la asignación. Pero deben cumplir con requisitos como el hecho de que haya una medida de protección excepcional y estén en los mencionados lugares de cuidado.

Además deben ser menores de edad (hasta los 17 años inclusive) y, en el caso de la AUH por discapacidad, los beneficiarios deben contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

¿Cuál es el monto de la asignación?

Si bien es equivalente a la AUH, se paga el total cada mes. Entonces, los titulares cobrarán:

AUH > $9795 (próximo aumento en marzo).

(próximo aumento en marzo). AUH discapacidad > $31.900

La medida tiene previsto que los niños de hasta 12 años tendrán la cuenta para cobrar a nombre de un referente asignado y, en lo posible, cercano afectivamente o mínimo su responsable directo. En cambio, desde los 13 años, si el organismo considera que tienen suficiente grado de madurez, la cuenta estará a su nombre y podrán cobrar y administrar la asignación por sí mismos.

En cuanto a las fechas de cobro, se estima que tengan el mismo calendario de la AUH. Las fechas de cobro en enero 2023 son:

DNI terminados en 0 > martes 10 de enero

DNI terminados en 1 > miércoles 11 de enero

DNI terminados en 2 > jueves 12 de enero

DNI terminados en 3 > viernes 13 de enero

DNI terminados en 4 > lunes 16 de enero

DNI terminados en 5 > martes 17 de enero

DNI terminados en 6 > miércoles 18 de enero

DNI terminados en 7 > jueves 19 de enero

DNI terminados en 8 > viernes 20 de enero

DNI terminados en 9 > lunes 23 de enero

Importante: el resto de las AUH y los beneficiarios actuales continúan recibiendo los mismos montos, o sea con retenciones, y aún deben presentar la libreta todos los años. En estos casos cobran $7836 por hijo o $25.520 por discapacidad.