Liquidación SUAF: cuánto se cobra con refuerzo en noviembre

Se termina octubre y eso significa que el universo ANSES se prepara para un nuevo mes. Dentro de poco el organismo presentará el calendario de pagos de noviembre 2022 para todos sus beneficiarios, entre ellos la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Mientras se esperan las fechas, ya se pueden dar a conocer los montos totales por hijo, de acuerdo al refuerzo, complemento y los topes vigentes.

SUAF no puede cobrar el bono de $45.000. A continuación te contamos qué beneficios tiene el salario familiar, quiénes cobran más y cuándo hay aumento.

¿Cuánto cobra SUAF en noviembre 2022?

Los montos varían según cada familia, es decir si tienen refuerzo, complemento o solo asignación. Muchos titulares cobrarán nuevamente $20.000 por hijo, o sea: $8471 (SUAF), $1655 (complemento) y $9874 de refuerzo. Ese valor se multiplica, por lo que una familia con dos hijos debe recibir $40.000 si cumple con los requisitos.

Sin embargo, hay grupos a los que no les corresponde el refuerzo. La tabla de montos de noviembre 2022 queda así:

Tramo 1 > $20.000 por hijo (con refuerzo) o $10.126 por hijo (con complemento y sin refuerzo).

Tramo 2 > $6830 por hijo (con complemento y sin refuerzo).

Tramo 3 > $3454 por hijo (sin complemento ni refuerzo).

Tramo 4 > $1780 por hijo ( sin complemento ni refuerzo).

Por discapacidad > $29.245 con refuerzo, $20.633 sin refuerzo (tramo 2) o $12.317 (tramo 3).

Importante: el próximo aumento será en diciembre. El mismo mes, los titulares de la asignación que trabajan en relación de dependencia recibirán el aguinaldo por sus empleos.

¿Quiénes cobran refuerzo y cuáles son los topes?

El bono de SUAF está destinado a los trabajadores en relación de dependencia o titulares del Fondo de Desempleo, que cobren el salario familiar y no superen el tope de $131.208 con sus ingresos. Cabe recordar que esa suma es en bruto y cuenta cualquier ingreso que tenga el grupo familiar.

En cambio, no lo reciben los monotributistas, jubilados, PNC y aquellos que superen los topes vigentes, que son:

Tramo 1 > hasta $131.208

Tramo 2 > entre $131.208 y $192.432

Tramo 3 > entre $192.432 y $222.170

Tramo 4 > entre $222.170 y $316.731

El límite de ingresos por persona es de $158.366 y, por grupo familiar, es de $316.731.

¿Por qué no cobré SUAF en octubre?

Siguen las dudas de miles de beneficiarios que no cobraron en octubre, ya sea la asignación general o el refuerzo. Desde ANSES no dieron una explicación al respecto, pero en la mayoría de los casos se trata de demoras bancarias. Por otro lado, hay quienes no recibieron el refuerzo por superar los topes.

De todas formas, es necesario hacer el reclamo en ANSES, sobre todo cuando ya pasaron varios días desde la fecha de cobro oficial.

Fechas de cobro SUAF noviembre 2022

ANSES todavía no lo publicó oficialmente, pero el calendario de pagos podría ser:

DNI terminados en 0 > martes 8 de noviembre

DNI terminados en 1 > miércoles 9 de noviembre

DNI terminados en 2 > jueves 10 de noviembre

DNI terminados en 3 > viernes 11 de noviembre

DNI terminados en 4 > lunes 14 de noviembre

DNI terminados en 5 > martes 15 de noviembre

DNI terminados en 6 > miércoles 16 de noviembre

DNI terminados en 7 > jueves 17 de noviembre

DNI terminados en 8 > viernes 18 de noviembre

DNI terminados en 9 > martes 22 de noviembre (lunes 21 es feriado)

Préstamos ANSES para SUAF 2022

Por ahora siguen suspendidos los créditos para SUAF y AUH, pero muchas familias siguen pagando préstamos anteriores. La buena noticia es que muchos beneficiarios cancelarán su deuda este año, lo que será positivo si en 2023 vuelve el servicio.

Todavía no está confirmado si vuelven los créditos para asignaciones y, hasta el momento, solo pueden acceder los jubilados, pensionados y PNC.