Liquidación SUAF: por qué hay cambios en los montos de agosto

Está por arrancar el calendario de pagos de agosto 2022 para todos los titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), que sigue cobrando el complemento y próximamente tendrá nuevo aumento.

Pero, como ya ha pasado en otras ocasiones, hay beneficiarios que observaron descuentos y montos más bajos en su liquidación. En esta nota te contamos cuál es la respuesta de ANSES, consultado por Ciudadano News, y cuánto se cobra este mes.

¿Por qué hay descuentos en la liquidación?

Ante la repetición de esta consulta, Ciudadano News observó que son muchos los beneficiarios que tienen diversos descuentos en la liquidación, y que no se deben a los préstamos de ANSES. Es por eso que el organismo respondió que el motivo es un ajuste a la asignación.

Esto pasó por un error en las liquidaciones de los sueldos desde los trabajos en relación de dependencia, es decir que no se contemplaron los topes vigentes, o bien se tomaron sueldos anteriores sin contar aguinaldo u otros ingresos extra. Así, ANSES pagó las asignaciones generales en julio, pero en agosto se aplican los ajustes (descuentos) para regularizar la situación, como se pueden observar en el siguiente ejemplo:

Después de ajustarse al salario familiar que deben recibir de acuerdo con el grupo familiar, no se harán nuevos descuentos, excepto en los casos que sea necesario o tengan la cuota de un crédito.

No tengo la liquidación de agosto, ¿qué hago?

También se dio el caso de muchas titulares que todavía no obtuvieron el detalle de su liquidación, con las fechas y montos de agosto. Sin embargo, deben saber que no se trata de un error y tampoco significa que no vayan a cobrar, sino que todavía se está actualizando la información.

No solo las SUAF, sino también AUH, deben esperar durante los próximos días porque las liquidaciones pueden tener demoras e incluso estar listas un día antes de empezar a cobrar.

¿Cuánto cobra SUAF con complemento en agosto?

Categoría 1 > $7332 + $2794 de complemento > $10.126 por hijo

Categoría 2 > $4945 + $1885 de complemento > $6830 por hijo

Categoría 3 > $2989 por hijo sin complemento

por hijo sin complemento Categoría 4 > $1540 sin complemento

Importante: el próximo aumento para SUAF es en septiembre.

¿Cuál es el tope para cobrar SUAF?

Categoría 1 > ingresos de hasta $113.570 o monotributo A, B y C

Categoría 2 > ingresos de entre $113.570 y $166.564 o monotributo D

Categoría 3 > ingresos de entre $166.564 y $192.305 o monotributo E

Categoría 4 > ingresos de entre $192.305 y $316.731 o monotributo F, G y H

Además, el tope máximo para todo el grupo familiar es de $316.731, mientras que el límite por persona es de $158.366.

¿Hay bono para SUAF?

No. Por el momento los bonos confirmados son el de Potenciar Trabajo ($11.000 el viernes 5 de agosto) y el de jubilados y pensionados que se abonará en septiembre, para quienes el Gobierno confirmará los montos el 10 de agosto.

Fecha de cobro agosto 2022