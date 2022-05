Liquidación SUAF: ¿por qué cobro menos en mayo 2022?

ANSES se prepara para desarrollar el calendario de pagos de mayo 2022 para la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF desde el lunes 9 de mayo, por lo que de a poco las titulares ya ven su liquidación en la página web.

Sin embargo, en ANSES AL DÍA (lunes a viernes a las 15) hubo muchos casos de beneficiarios que observaron montos de cobro más bajos para este mes y quieren saber por qué. Desde Ciudadano News explicamos en detalle los motivos y todas las posibilidades.

Qué pagos tiene SUAF en mayo

Asignación Familiar por cada hijo > $6375 (tramo 1) y $4300 (tramo 2).

Complemento SUAF por cada hijo > $3751 (tramo 1) y $2530 (tramo 2).

Ayuda escolar según cuándo hicieron el trámite (se paga a los dos meses) > $5343.

Bono de $18.000 sólo si la asignación se liquida desde un monotributo de categoría A o B > $9000 en mayo y $9000 en junio.

Importante: los montos de la asignación bajan según los ingresos que tenga el grupo familiar, mientras que para cobrar el refuerzo de ingresos hay que cumplir otra serie de requisitos aparte de ser monotributista.

¿Hay errores en la liquidación?

Diversas personas indicaron a este medio que observan algunos errores, no sólo beneficiarias de SUAF sino también de AUH. Desde ANSES no indicaron que haya inconvenientes, pero no se descarta.

Algunas mamás o papás vieron descuentos de préstamos que no correspondían, pero principalmente montos más bajos y para eso sí hay explicación.

Por qué cobro menos en mayo 2022

En mayo impactó el aumento del salario mínimo, que pasó a ser de $38.940. Esto significa que los salarios por el trabajo en blanco o facturación de monotributo son más altos y por eso la asignación baja.

A su vez puede haber otros ingresos extra o vacaciones pagas y todo influye a que el monto a cobrar de SUAF sea menor porque se superan los topes. Cuando se pasa el límite máximo de ingresos, algunas familias no reciben el salario.

Cuáles son los topes SUAF 2022

El límite del grupo familiar es de $316.731 y el individual se elevó a $158.366. Acá, la tabla con todos los topes:

Así, la asignación más alta es de $6375 por cada hijo y la más baja es de $1339. Por su parte, los dos primeros tramos cobran complemento y el resto no. Esto cambia cuando se trata de discapacidad, que tiene montos más altos.

¿Voy a seguir cobrando lo mismo?

La única manera de volver a un monto anterior y más alto es empezar a cobrar menos por el trabajo o monotributo, algo que no sucede porque una vez que aumentó el sueldo no vuelve a bajar.

Sí puede pasar cuando los ingresos extra fueron por vacaciones, aguinaldo o algún otro pago adicional. En esos casos, al siguiente mes se regulariza siempre y cuando no se superen los topes.

Cuándo hay aumento para SUAF

El segundo incremento del año por Ley de Movilidad llega en junio para SUAF y las demás asignaciones, jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas (PNC). En total son 4 aumentos y los próximos serán para septiembre y diciembre.

Cuándo cobro SUAF en mayo

DNI terminados en 0 > lunes 9 de mayo

DNI terminados en 1 > martes 10 de mayo

DNI terminados en 2 > miércoles 11 de mayo

DNI terminados en 3 > jueves 12 de mayo

DNI terminados en 4 > viernes 13 de mayo

DNI terminados en 5 > lunes 16 de mayo

DNI terminados en 6 > martes 17 de mayo

DNI terminados en 7 > jueves 19 de mayo

DNI terminados en 8 > viernes 20 de mayo

DNI terminados en 9 > lunes 23 de mayo

El mismo cronograma le corresponde a la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que esta vez los jubilados y pensionados tienen cambios en sus fechas por los feriados y algunos van a cobrar de forma anticipada.

Para saber cuánto se cobra en mayo te dejamos la LIQUIDACIÓN SUAF COMPLETA.