Por qué algunas SUAF no cobraron aumento o refuerzo de $20000

En las últimas horas la gran mayoría de las consultas ANSES están relacionadas con el mismo tema: el refuerzo de 20.000 para SUAF. A raíz de lo inevitable, los beneficiarios empezaron a comparar sus situaciones personales y se dieron cuenta que algunos cobraron más, otros menos y otros directamente no recibieron refuerzos.

Para explicar un poco todo lo que está pasando, vamos a aclarar a través del decreto, qué Asignaciones Familiares pueden acceder al beneficio en forma parcial o total.

Por medio de la resolución 202/2022, la Anses incremento los rangos de ingresos del grupo familiar y los montos de las asignaciones familiares a partir de septiembre del 2022 en un 15.53% tal como lo estipula la ley de movilidad.

Dicha resolución no modifica los topes máximos para cobrar SUAF y por ese motivo eso es que muchos trabajadores quedaron fuera del aumento. Inclusive, aquellas personas que cobran más de $131.208 no recibieron el refuerzo y algunas también se quedaron afuera del complemento.

Topes vigentes octubre 2022



• Tope máximos de ingresos para recibir asignaciones familiares por grupo familiar (en bruto, es decir sin los descuentos): $316.731

• Tope máximo de cada integrante del grupo familiar: $158.366. Esto quiere decir que si un integrante del grupo familiar cobra más de este monto, no se cobra SUAF, salvo en algunas zonas del país donde no rige ese tope.



En tanto, la ley 27.160 en su artículo 5 establece que los topes de salario para cobrar a las asignaciones familiares deben actualizarse en los mismos porcentajes que lo hacen las ganancias no imponibles o las deducciones por cargas de familia del impuesto a las ganancias. Esta elevación de tope se hace en marzo de cada año.



Habrá que esperar hasta marzo de 2023 para ver si los que hoy quedaron excluidos, pueden volver a cobrar a partir de abril del 2023.