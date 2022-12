Liquidación SUAF | Cuánto se cobra por hijo en enero 2023

ANSES confirmó las fechas de cobro de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para enero, al igual que los montos que debe recibir cada beneficiario de acuerdo a sus ingresos.

Esto significa que también están publicados los topes vigentes, a pesar de la expectativa que se había generado por un posible aumento de los mismos. En el primer mes del año, además, los titulares esperan poder cobrar el bono para trabajadores.

A continuación te contamos a quiénes les corresponde, cuándo se cobra la asignación y cuánto se paga en total por cantidad de hijos a cargo.

¿Cuándo cobro SUAF enero 2023?

DNI terminados en 0 > martes 10 de enero

DNI terminados en 1 > miércoles 11 de enero

DNI terminados en 2 > jueves 12 de enero

DNI terminados en 3 > viernes 13 de enero

DNI terminados en 4 > lunes 16 de enero

DNI terminados en 5 > martes 17 de enero

DNI terminados en 6 > miércoles 18 de enero

DNI terminados en 7 > jueves 19 de enero

DNI terminados en 8 > viernes 20 de enero

DNI terminados en 9 > lunes 23 de enero

Montos y topes SUAF enero 2023

Tramo 1 > ingresos de hasta $151.703 o monotributo categoría A, B y C: $9795 más $331 de complemento.

ingresos de o monotributo categoría A, B y C: $9795 más $331 de complemento. Tramo 2 > ingresos entre $151.703,01 y $222.490 o monotributo categoría D: $6606 más $224 de complemento.

Tramo 3 > ingresos entre $222.490,01 y $256.873 o monotributo categoría E: $3994 sin complemento.

Tramo 4 > ingresos entre $256.873,01 y $316.731 o monotributo categoría F, G y H: $2059 sin complemento.

SUAF por discapacidad > los topes son los mismos, pero llega hasta el tramo 3: $31.900 más complemento (tramo 1), $22.565 más complemento (tramo 2) y $14.241 (tramo 3).

¿Cuánto cobro por hijo en enero?

En base a las cifras y los límites vigentes en cada tramo, los beneficiarios deben cobrar en enero:

Por 1 hijo

Tramo 1 > $10.126

Tramo 2 > $6830

Tramo 3 > $3994

Tramo 4 > $2059

Por 2 hijos

Tramo 1 > $20.252

Tramo 2 > $13.660

Tramo 3 > $7988

Tramo 4 > $4118

Por 3 hijos

Tramo 1 > $30.378

Tramo 2 > $20.490

Tramo 3 > $11.982

Tramo 4 > $6177

Por 4 hijos

Tramo 1 > $40.504

Tramo 2 > $27.320

Tramo 3 > $15.976

Tramo 4 > $8236

Por 5 hijos

Tramo 1 > $50.630

Tramo 2 > $34.150

Tramo 3 > $19.970

Tramo 4 > $10.295

Por discapacidad

Tramo 1 > $32.231

Tramo 2 > $22.789

Tramo 3 > $14.241

Importante: a los totales, siempre hay que descontar la cuota por préstamos y cualquier otra deuda.

¿Hay bono para SUAF y SUAF por embargo?

Por ahora no hay ningún bono para SUAF confirmado. El único pago extra es que el dispuso el Gobierno para trabajadores en relación de dependencia (en blanco) que son del sector privado. Se trata de un bono de $24.000 pero, de acuerdo a los ingresos, los empleados pueden recibir un proporcional. Lo mismo pasa con el servicio doméstico, cuyo monto extra dependerá de las horas trabajadas.

Entre los trabajadores registrados, muchos son beneficiarios de SUAF, pero el pago lo otorgarán los empleadores y no ANSES. De hecho, ese es el motivo por el cual SUAF por embargo no tiene ningún bono. Este extra es para el trabajador y no para la asignación.

Por otro lado, el bono estará incluido en la liquidación de diciembre, lo que significa que se cobrará en enero.