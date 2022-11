La ANSES fijó oficialmente los nuevos montos de las asignaciones familiares (trabajadores en relación de dependencia), que a partir de diciembre tendrán un aumento del 15,62%.

Así lo estableció la Resolución 258/2022, publicada el martes 22 de noviembre en el Boletín Oficial.

Montos de cobro SUAF diciembre 2022

La medida dispone que la asignación por nacimiento será de $11.418, por adopción de $68.283 y por matrimonio de $17.098; para ingresos de grupos familiares (IGF) hasta $ 316.731 en los tres casos.

Además, establece que tanto para prenatal como para hijo, la asignación será de $ 9.795 para ingresos familiares de hasta $151.703; de $6.606 para ingresos entre $151.703,01 y $222.490; de $3.994 entre $222.490,01 y $256.873 y de $2.059 entre $256.873,01 y $316.731.

En cuanto a hijo con discapacidad, la asignación será de $ 31.900 para IGF de hasta $ 151.703; de $ 22.565 para ingresos entre $ 151.703,01 y $ 222.490 y de $ 14.241 para ingresos más altos.

La ayuda escolar anual será de $ 8.210.por hijo para IGF hasta $ 316.731 y el mismo valor para hijo con discapacidad, pero en este último caso sin tope de ingresos. .

La ANSeS recordó que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 correspondiente a diciembre de 2022, es de 15,62%, aplicable a los montos de las asignaciones familiares y universales y a los rangos de ingresos del grupo familiar.

Aguinaldo SUAF diciembre 2022

A diferencias de las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) las Asignaciones Familiares van a recibir la segunda parte del Salario Anual Complemetario (Aguinaldo) por parte de las empresas para las que trabajan. En cuanto a las SUAF por embargo que reciben cuota alimentaria van a recibir un proporcional en relación a la suba del SAC.

Para calcular el monto de cobro en concepto de aguinaldo se debe tomar el monto bruto del recibo de sueldo correspondiente a noviembre (o en su defecto el sueldo más alto del segundo semestre) y dividirlo por 2.

Aumento de topes SUAF diciembre 2022

Si bien todavía no está confirmado al 100%, en el último mes del año, miles de Asignaciones Familiares volverán a cobrar (en forma automática), haberes que no recibieron en noviembre por la actualización salarial paritaria. Dicha situación derivó en miles de familias superando los topes de cobro (en el sueldo bruto) y que finalmente no cobraron. Al parecer, el nuevo esquema planteado por CGT determina límites de 280.000 para diciembre y de 330.000 para enero. De confirmarse, miles de SUAF volverán a cobrar haber más complemento sin tener que realizar ningún tipo de trámite.

En cuanto al Refuerzo Salarial de hasta $20.000 por chico, en diciembre no se pagará aunque si podría llegar un bono de 15.000 anunciado para trabajadores del sector privado.

Por presión piquetera, se reúne el Consejo del Salario Mínimo

El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil se reunirá esta tarde para definir un nuevo haber básico, actualmente en $57.900, con una marcha piquetera como telón de fondo para respaldar el reclamo sindical de que el ajuste alcance al 100%. La convocatoria es en respuesta a la necesidad de recomponer los haberes de referencia en momentos en que la inflación acumulada es de 88%.

Con esta variación y ante los $57.900 actuales, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) debiera ubicarse en $60.160, con lo cual a la fecha cede unos 4 puntos de poder adquisitivo contra la inflación. Además del SMVM, durante este encuentro se definirán las nuevas asignaciones por desempleo.

El encuentro se realizará de manera virtual, pero organizaciones piqueteras realizarán una marcha desde el Ministerio de Desarrollo Social hasta el Ministerio de Trabajo para apoyar el pedido de recomposición. El SMVM define el monto de los planes "Potenciar Trabajo" que manejan estas organizaciones.

Participarán de la mesa de negociaciones representantes de las tres centrales obreras y de las cámaras empresarias, y será auspiciada por el Poder Ejecutivo que busca la recomposición salarial para estimular el consumo.

La CTA estimó que para que se mantenga el poder adquisitivo a diciembre el nuevo SMVM debe trepar a $64.000 en diciembre.