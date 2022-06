Oficialmente arrancó el sexto mes del año y ANSES puso en marcha el calendario de pagos de junio 2022 junto a los diferentes beneficios, aumentos y extras que llegan en esta primera parte del año.

Junio está cargado de novedades y, como suele suceder, también hay dudas de muchos beneficiarios que quieren saber qué les corresponde y cuánto cobran. En esta nota, todos los detalles.

Quiénes tienen aumento en junio 2022

Este mes cobran el segundo aumento por Ley de Movilidad del 15%:

Jubilados y pensionados

Pensiones No Contributivas (PNC)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignación por Prenatal y Maternidad

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

En junio también se otorga el aumento del salario mínimo que también impacta en planes como Potenciar Trabajo, Programa Acompañar, Fondo de Desempleo y Becas Progresar. Sin embargo, van a cobrar con el incremento en julio porque se paga a mes vencido.

Cuándo pagan el segundo refuerzo

También está asegurado el segundo pago del Refuerzo de Ingresos, que es de $9000 y ANSES ya publicó las fechas de cobro, que tienen cambios por los feriados del 17 y el 20 de junio:

Tarjeta Alimentar con aumento

Por supuesto que ya quedó fijo el aumento de la Tarjeta Alimentaria, es decir que las beneficiarias seguirán cobrando los montos actualizados:

$9000 para Asignación por Embarazo (AUE)

$9000 por un hijo de hasta 14 años

$13.500 por dos hijos de hasta 14 años

$18.000 por tres o más hijos de hasta 14 años

En el caso de las PNC Madres de 7 hijos sucedió que la gran mayoría no recibió los montos con incremento y trascendió que no fue aprobado todavía por este grupo. Sin embargo, la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social afirmaba que sí les correspondía. Aunque por ahora no se dio una explicación oficial, se estima que próximamente deberían ser integrados.

Complemento SUAF

En junio el complemento del salario familiar es más bajo porque aumentó la asignación. Los montos por tramo son:

Tramo 1 > ingresos de hasta $113.570 o categorías A, B y C de monotributo > $2794

> ingresos de hasta $113.570 o categorías A, B y C de monotributo > $2794 Tramo 2 > ingresos de entre $113.570 y $166.564 o categoría D de monotributo > $1885

La semana pasada miles de titulares no veían el complemento en su liquidación, pero se trató de un error de sistema y ya fue resuelto. Sin embargo hay que recordar que todos los ingresos extra se suman al Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y eso puede hacer que se superen los topes, es decir que el complemento o la asignación sean menores. En algunos casos incluso no lo van a cobrar.

Cuándo cobro la libreta AUH

El pago debería llegar en junio para quienes presentaron en abril. Sin embargo, operarios de ANSES indicaron que está demorado y llegaría directamente en julio. Esto no quiere decir que vayan a tener inconvenientes con el trámite.

Lo que sí hay que tener en cuenta es que el trámite por internet está suspendido y en este momento hay que descargar el formulario 1.47, sacar turno y asistir a una oficina de ANSES para presentar la libreta y asegurarse el retenido de $10.781.

Aguinaldo 2022

En junio reciben el aguinaldo por ANSES:

Jubilados

Pensionados

Pensiones No Contributivas (PNC)

Estos grupos lo cobran junto a sus haberes del mes, en la misma cuenta y fechas. En cuanto al monto, es la mitad de la mejor remuneración percibida hasta la fecha. Por ejemplo, la jubilación mínima estará cobrando $56.827 aproximadamente.

Importante: los titulares de SUAF tienen aguinaldo por su trabajo, mientras que Potenciar Trabajo no lo tiene confirmado. De todas formas se espera que lo reciban como todos los años.

Más programas o beneficios en junio