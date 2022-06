En julio miles de personas dentro de la Administración Nacional de la Seguridad Social recibirán pagos adicionales por encima de los haberes habituales.

En este informe te comentamos todos los cobros extra que llegan en el séptimo mes del año con sus correspondientes beneficiarios.

Refuerzo de Ingresos (bono IFE)

Si bien las 2 cuotas de $9000 estaban estipuladas para mayo y junio, por las demoras generadas en la evaluación caso por caso, muchas de las personas que se anotaron y todavía no reciben respuestas, van a recibir el pago en julio. Este será el caso para todos aquellos que todavía están esperando una contestación por parte ANSES.

Pago retenido por libreta AUH

En julio, las Asignaciones Universales por Hijo que presentaron la libreta en abril (en forma digital o presencial), van a recibir un pago extra de $10.781 por cada chico. En este punto, es importante aclarar que solo van a cobrar ese monto las AUH a las que se le retuvo el 20% durante todo el año pasado.

En tanto, para julio las AUH también van a recibir el apoyo alimentario de leche por el Plan 1000 Días de $950.

Por otra parte, continúa el pago de la Tarjeta Alimentaria, con el 50% de aumento otorgado en mayo para todas las AUH con chicos de hasta 14 años.

Finalmente este grupo también podría cobrar más dinero teniendo en cuenta que durante el fin de la primera mitad del año, se cancelan muchos créditos ANSES tomados entre el 2018 y 2020. Esto determina que muchas AUH cobren entre $700 y $900 adicionales por cada préstamo obtenido durante ese tiempo.

Aguinaldo potenciar trabajo

Si bien por ahora no hay fecha confirmada, el pago se realizaría en julio. El año pasado, el medio aguinaldo para este salario complementario (plan social de trabajo), se pagó el 20 de julio. Aquí, es de gran importancia recordar que en el 2021 no cobraron aguinaldo aquellas personas que no actualizaron sus datos personales.

Complemento Salarial

En julio se continúa pagando el complemento salarial destinado a todas las Asignaciones Familiares (SUAF). Este monto se mantendrá hasta septiembre, mes en el se aplique un nuevo aumento por Ley de Movilidad. Solo lo van a cobrar aquellas SUAF que no superen los límites de cobro tanto para el tramo 1 como para el tramo 2.

Plan alimentario PAMI

En julio miles de jubilados y pensionados con 85 años o más y que perciben la jubilación mínima, van a cobrar el Programa Alimentario por primera vez. El monto es de hasta $3300, reemplaza al bolsón que se entregaba antes de la pandemia y se acreditará en efectivo junto con los haberes mensuales.