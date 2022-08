La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció beneficios para el próximo Día del Niño que, en nuestro país, se celebra el 21 de agosto.

En esta oportunidad también se tendrán en cuenta, además de las asignaciones, a los jubilados, pensionados y pensiones no contributivas.

¿De qué se trata el beneficio?

Para permitir que las familias dentro de la Seguridad Social puedan adquirir obsequios con importantes descuentos para los más chicos, ANSES dispuso una serie de ventajas a la hora de comprar.

A continuación te comentamos cómo aprovechar las medidas de ayuda para todos los que cobran con débito:

El ahorro es de hasta un 15% en toda la compra y para aplicarlo tan solo hay que pagar usando la tarjeta de débito o billeteras virtuales (solo bancarias) en la que se cobra la prestación de ANSES. Los descuentos están habilitados en todo el país y pueden ser utilizados en los comercios adheridos al programa.

En este punto, es importante aclarar que para que se habilite el reintegro es necesario adquirir los productos los días lunes o jueves.

Una vez que se realiza la compra, el banco emisor de la tarjeta reintegra el monto (con tope de $1000) a las 24 de la transacción.

¿Quiénes pueden acceder al descuento?

En este Día del Niño 2022 podrán comprar con reintegros las siguientes prestaciones de ANSES:

Jubilaciones y pensiones de ANSES.

Pensiones no contributivas.

Asignación Universal por Hijo.

Asignación por Embarazo.

Asignación Familiar por Hijo.

Asignación por Prenatal.

Prestación por Desempleo.

Progresar.

Programas del Ministerio de Desarrollo Social.

Jubilaciones y pensiones del IPS, BAPRO y Policía de la Provincia de Buenos Aires.

¿Hay bono del día del niño en ANSES?

No. En esta oportunidad y desde hace más de 5 años, ANSES no entrega bonos de refuerzo por el día del niño a ninguna prestación. Aclaramos esto ya que en las últimas horas se pudieron detectar varias noticias falsas que aseguran un refuerzo de $15.000 para AUH para comprar regalos pero esto no es cierto y solo se trata de una estafa virtual.

Importante: no entregues datos datos personales ni bancarios a nadie por internet. Anses no pide este tipo de información por redes sociales.